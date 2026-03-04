Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 14:59

«Многим жизнь испортила»: Прохор Шаляпин внезапно обозлился на Пугачеву

Прохор Шаляпин обвинил Пугачеву в порче жизни коллегам-артистам

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Алла Пугачева осознанно мешала карьере коллег, несмотря на огромный талант, рассказал Прохор Шаляпин. По словам артиста, которые приводит KP.RU, она «подпортила» жизнь и ему. Шаляпин уточнил, что певица не взяла его на пятую «Фабрику» только из-за фамилии.

Этого убери, этого убери, с этим я не хочу появляться. Это было, конечно. Многим она испортила жизнь. Даже мне успела подпортить. Алла Пугачева не взяла меня на пятую «Фабрику». Моя настоящая фамилия ей не понравилась. Но уже в шестой сезон я прошел!отметил музыкант.

Он вспомнил, что Пугачева и ее окружение давили других артистов, чтобы сохранить собственное положение. По его мнению, певица делала ставки на тех, кто не поддерживал интересы страны.

И потом в интервью говорить так высокопарно: «Да мне просто завидовали», — добавил Шаляпин.

Ранее Шаляпин назвал сленг зумеров целым искусством. По его признанию, он всегда старается оставаться в тренде и поддерживать контакт с молодым поколением. Шоумен отметил, что он активно сотрудничает с блогерами-зумерами.

Прохор Шаляпин
Алла Пугачева
певицы
певцы
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возвращение империи и царя: шок-пророчества Жириновского о будущем России
Конкурс «Мисс БРИКС» в Казани: фото самых ярких девушек и народных узоров
Мэру Гюмри продлили арест по делу о взятке
Эксперт поддержал идею Бастрыкина о конфискации имущества у взяточников
Путин указал на одну общенациональную задачу
«Руку, уши и глаз сожгла в печке»: мать кормила сына трупом подруги
Стало известно состояние экипажа атакованного Киевом газовоза
Раскрыты подробности атаки подлодки на иранский фрегат у Шри-Ланки
Диетолог перечислила полезные сладкие подарки на 8 Марта
Диетолог раскрыла, какие привычки чаще всего приводят к ожирению
Американский доброволец ВС РФ оценил политику Евросоюза по Украине
Стало известно о пострадавших моряках при атаке на газовоз России
В поселке Знаменском под Краснодаром нашли обломки беспилотника
Онищенко заметил разницу в сезонной депрессии среди женщин и мужчин
Глава МВД заявил о колоссальной текучке кадров
Бывший водитель лидера ОПГ доказал невиновность в убийстве через суд
Хирург рассказал, насколько эффективны уколы для похудения
Стали известны подробности о затонувшем у Шри-Ланки иранском фрегате
Матвиенко намекнула сенатору-гроссмейстеру на лишение мандата
Катар объявил чрезвычайное положение
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.