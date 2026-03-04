«Многим жизнь испортила»: Прохор Шаляпин внезапно обозлился на Пугачеву

Певица Алла Пугачева осознанно мешала карьере коллег, несмотря на огромный талант, рассказал Прохор Шаляпин. По словам артиста, которые приводит KP.RU, она «подпортила» жизнь и ему. Шаляпин уточнил, что певица не взяла его на пятую «Фабрику» только из-за фамилии.

Этого убери, этого убери, с этим я не хочу появляться. Это было, конечно. Многим она испортила жизнь. Даже мне успела подпортить. Алла Пугачева не взяла меня на пятую «Фабрику». Моя настоящая фамилия ей не понравилась. Но уже в шестой сезон я прошел! — отметил музыкант.

Он вспомнил, что Пугачева и ее окружение давили других артистов, чтобы сохранить собственное положение. По его мнению, певица делала ставки на тех, кто не поддерживал интересы страны.

И потом в интервью говорить так высокопарно: «Да мне просто завидовали», — добавил Шаляпин.

