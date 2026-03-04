Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 14:50

Экс-солистка «Ранеток» беременна третьим ребенком

Анна Руднева из «Ранеток» ждет третьего ребенка

Анна Руднева Анна Руднева Фото: Социальные сети
Бывшая участница группы «Ранетки» Анна Руднева рассказала о беременности — она ждет третьего ребенка, сообщает портал Star Hit. Певица, которая пережила развод со вторым мужем в 2023 году и тщательно скрывала личную жизнь, сейчас находится на третьем месяце.

Жизнь удивительна. Она всегда знает лучшее время для исполнения самой заветной мечты. Моя жизнь за последние годы перевернулась, но именно в ту сторону, в то направление, о котором я так давно мечтала. <...> Мое большое третье счастье, которое я жду с огромной любовью!поделилась Руднева.

Личность отца будущего малыша артистка раскрывать не стала, лишь отметила, что год назад не поверила бы в такое развитие событий. У Рудневой уже есть дочь София от первого брака с актером Павлом Сердюком и сын Тимофей от второго мужа, музыканта Дмитрия Белина.

Ранее актриса Ольга Будина, известная по ролям в сериалах «Граница: Таежный роман» и «Земский доктор», объяснила, почему отказалась усыновить 14-летнего мальчика. По ее словам, она помогала подростку с поступлением в университет МЧС, но во время совместной поездки в Испанию поняла, что он способен на обман. Артистка испугалась, что это может повлиять на ее родного сына.

