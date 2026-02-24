Возвращение в кино, отказ от усыновления, Донбасс: как живет Ольга Будина

Актриса Ольга Будина прославилась благодаря ролям в сериалах «Граница: Таежный роман» и «Земский доктор». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь? Почему она редко снимается в кино?

Чем известна Будина

Ольга Будина родилась 22 февраля 1975 года в Москве, окончила Высшее театральное училище имени Щукина.

Актриса дебютировала на экране в 1996 году в фильме «Играем „Маленького принца“». Широкую известность ей принесла роль Марины Голощекиной в картине «Граница. Таежный роман». Затем она снималась в лентах «Московская сага», «Железнодорожный романс», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Земский доктор», «Презумпция невиновности» и других. На настоящий момент в ее фильмографии около 40 работ.

Что известно о личной жизни Будиной

Ольга Будина в 2004 году вышла замуж за предпринимателя Александра Наумова. В том же году у пары родился сын Наум. У мальчика при рождении возникли серьезные проблемы со здоровьем.

«Мы 19 дней в реанимации провели. Врачи были не в состоянии поставить правильный диагноз. Все могло закончиться трагедией, но мы ребенка вытащили», — рассказала она в программе «Судьба человека».

В это же время у супруга возникли проблемы в бизнесе. Будина с сыном были вынуждены переехать к родителям-пенсионерам. Через три года после свадьбы актриса подала на развод.

Почему Будина отказалась от усыновления ребенка

Ольга Будина хотела стать приемной мамой. Во время помощи подруге, которая занималась фондом по социальному обеспечению детей-сирот, она познакомилась с 14-летним мальчиком Александром.

«Я хотела сделать приемную семью, чтобы у Саши была квартира и чтобы он сумел в будущем поступить в университет»», — поделилась она в программе «Секрет на миллион».

Позднее актриса начала помогать мальчику поступить в университет МЧС, купила ему форму, однако он отказался уезжать из родного города. Будина призналась, что окончательно поняла, что не хочет усыновлять Александра, когда взяла его в путешествие по Испании.

Ольга Будина Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Я не могла опереться на него, я понимала, что он мог меня обмануть, может схитрить. Как я могу ввести в семью постороннего человека, понимая, что он может оказать какое-то влияние на моего сына. Мне Саша врал в глаза. И я его уличила. Самое противное, что эта была мелочь: это было связано с курением», — объяснила она.

Почему Будина уезжала жить в Испанию

Ольга Будина в 2017 году вместе с сыном переехала жить в Испанию. Это произошло после того, как она стала реже сниматься в кино, увлеклась благотворительностью и темой социального сиротства.

«В какой-то момент я решила уехать, мы с сыном собрались и переехали из России в Испанию. Тогда было дешевле приобрести дом в Испании на берегу моря, чем заплатить за дачу в Подмосковье. У моего ребенка как раз начинался переходный возраст, и я хорошо понимала, что традиционный конфликт „отцов и детей“ явно не на пустом месте возник. Все дело в различном мировоззрении, я пыталась как-то достучаться до него», — рассказала она в программе в программе «Доброе детство».

В 2019 году артистка с сыном вернулись в Россию. По словам Будиной, во время жизни в Испании ей многое открылось «с неприглядной стороны».

«Я была беглянкой, а теперь вернулась. Очень этому рада», — заявила она в интервью Вячеславу Манучарову.

Как Будина относится к СВО

Ольга Будина поддерживает проведение спецоперации и помогает участникам СВО. Также актриса снимает фильм о спецоперации и жителях приграничья.

«Это сегодня наша живая история. И ее нужно сохранить», — рассказала она в интервью NEWS.ru.

После начала СВО Будина поддержала идею спикера Госдумы Вячеслава Володина об увольнении из государственных учреждений культуры тех актеров и режиссеров, которые критикуют спецоперацию.

Ольга Будина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В эти трудные дни нужно быть со своим президентом и со своим государством», — заявила артистка.

Чем сейчас занимается Будина

Ольга Будина в 51 год продолжает заниматься творческой и общественной деятельностью. После начала спецоперации артистка не получала предложений для съемок, но 26 февраля состоится ее возвращение на экраны в фильме «Мой друг».

«За эти два года я не получила ни одного предложения по съемкам в фильмах. <…> Мне просто интересно, сколько это будет продолжаться еще. Я-то себя чувствую бесконечно нужной и востребованной, но то, что я делаю сегодня, — это абсолютно бесплатно. А я ведь тоже человек», — говорила она.

Помимо возвращения в кино, Будина также гастролирует с антрепризой «Дорогая Памела», принимает участие в сборных концертах и выступает перед военными в Донбассе. Они, по ее словам, любят послушать «про любовь, про верность, про нежность».

