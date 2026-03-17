17 марта 2026 в 00:05

Фатальная бессонница унесла жизни 35 членов одной семьи

EPE: в Испании выявлен случай ухода из жизни 35 членов семьи из-за бессонницы

Фото: Ferrari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Житель Испании Антонио Ламелас стал свидетелем трагедии, не имеющей аналогов: редкое генетическое заболевание — фатальная семейная бессонница. Она унесла жизни 35 его родственников, пишет издание El Periodico De España.

Как рассказал Ламелас, от недуга скончался и его сын Висенте, болезнь прогрессировала стремительно. Он сначала из-за недостатка сна начал волочить ногу, а затем потерял способность глотать и контролировать тело. В результате бессонница разрушила его мозг.

Невролог Селия Гарсия Мало пояснила, что фатальная семейная бессонница — это не просто нарушение сна, а полная неспособность заснуть из-за сбоя в работе таламуса. Заболевание обычно проявляется в возрасте 30–60 лет и через несколько месяцев приводит к смерти.

Ранее невролог Мария Бехер объяснила, что женщины зачастую обладают более чутким сном по сравнению с мужчинами из-за эволюционных особенностей — это связано с необходимостью реагировать на потребности ребенка. Врач также связала это с выработкой мелатонина. Она отметила, что с возрастом проблема поверхностного сна, как правило, ухудшается, поскольку организм становится чувствительнее к изменениям во внешнем мире.

Стали известны кровавые последствия ударов Пакистана по Кабулу
Основатель «Азова» может стать главкомом ВСУ по указке Зеленского
Семь лет без Юлии Началовой: как сейчас живут родные певицы
Война в Иране: за нефтью теперь только к РФ: сколько заработает бюджет
Иран пообещал США горы пепла в случае удара по одному из островов
«Большая честь»: Трамп настроился на полное подчинение Кубы
ПВО отразила очередную серию атак БПЛА на Москву
«Предмет озабоченности»: в Польше испугались симпатии европейцев к России
Трамп вновь заговорил о скором завершении конфликта в Иране
«Они не помогут»: Трамп накинулся на союзников из-за Ормузского пролива
Скажите спасибо ЦРУ: кто сделал нацистов «героями» на Украине
Опухоль, личная жизнь, популярность у зумеров: как живет Марина Хлебникова
В США озвучили, кто принимает основные решения на Ближнем Востоке
Американские истребители на Ближнем Востоке пали под ударами Ирана
«Не оставим»: ЕС намеревается бороться с фантомным влиянием на Армению
На 100 000 меньше. Число банкоматов в РФ упало до минимума: что случилось
Взрыв прогремел рядом с посольством США в Багдаде
Специалисты разрешили ситуацию с обломками БПЛА у школы в Костроме
Страдающая от рака Лерчек рассказала о решении суда приостановить дело
Дальше
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

