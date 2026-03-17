Фатальная бессонница унесла жизни 35 членов одной семьи

Житель Испании Антонио Ламелас стал свидетелем трагедии, не имеющей аналогов: редкое генетическое заболевание — фатальная семейная бессонница. Она унесла жизни 35 его родственников, пишет издание El Periodico De España.

Как рассказал Ламелас, от недуга скончался и его сын Висенте, болезнь прогрессировала стремительно. Он сначала из-за недостатка сна начал волочить ногу, а затем потерял способность глотать и контролировать тело. В результате бессонница разрушила его мозг.

Невролог Селия Гарсия Мало пояснила, что фатальная семейная бессонница — это не просто нарушение сна, а полная неспособность заснуть из-за сбоя в работе таламуса. Заболевание обычно проявляется в возрасте 30–60 лет и через несколько месяцев приводит к смерти.

Ранее невролог Мария Бехер объяснила, что женщины зачастую обладают более чутким сном по сравнению с мужчинами из-за эволюционных особенностей — это связано с необходимостью реагировать на потребности ребенка. Врач также связала это с выработкой мелатонина. Она отметила, что с возрастом проблема поверхностного сна, как правило, ухудшается, поскольку организм становится чувствительнее к изменениям во внешнем мире.