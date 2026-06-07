Названо число олимпийских видов спорта, где россиянам вернули флаг и гимн Чернышенко: россиянам вернули флаг и гимн в 12 олимпийских видах спорта

Российским спортсменам разрешили выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта, рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, в этот список входят в том числе спортивная и художественная гимнастика, а также прыжки на батуте.

Спортсмены полноценно допущены к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в 12 олимпийских видах спорта: дзюдо и спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо, фехтование, — перечислил Чернышенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решение Международного олимпийского комитета оставить в силе ограничения против отечественных атлетов вызвало разочарование в Москве. По его словам, в Кремле выражали глубокое сожаление по поводу занятой позиции.

Кроме того, Песков заверил, что деятельность по восстановлению права России выступать на Олимпийских играх под государственным флагом не прекращается. По его мнению, реализация данной задачи вполне достижима, если опираться на принцип МОК о недопустимости превращения спорта в инструмент разобщения.