Чернышенко сообщил о новом решении по российским атлетам Чернышенко: более 5 тыс. атлетов из РФ получили право выступать индивидуально

Более 5 тыс. российских спортсменов получили возможность выступать на крупнейших международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Еще более 5 тыс. российских атлетов получили право выступать на крупнейших международных соревнованиях, организованных под эгидой международных спортивных федераций, индивидуально в нейтральном статусе, — заявил Чернышенко.

Он также напомнил, что в 2025 году аналогичный допуск получили свыше 1500 российских спортсменов. Речь идет о соревнованиях, проводимых под эгидой международных спортивных федераций.

Ранее Международная федерация фехтования допустила взрослых спортсменов из РФ к соревнованиям с национальной символикой и гимном. Россияне смогут выступать под своим флагом начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля.

До этого исполком World Gymnastics отменил все действующие ограничения для российских спортсменов и вернул им право участвовать в международных стартах. Теперь гимнасты из РФ будут полноценно выступать под своим флагом и гимном.