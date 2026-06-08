ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 июня 2026 в 05:14

Стало известно, сколько лет будут учиться студенты по новой системе

Чернышенко: студенты будут учиться до шести лет по новой системе образования

Студенты медицинского университета во время лекции Студенты медицинского университета во время лекции Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Базовый уровень новой системы высшего образования в России займет от четырех до шести лет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. Он добавил, что специализированный уровень растянется от одного до двух лет.

Пилотный проект по переходу на новую модель стартовал еще в мае 2023 года. Вице-премьер подчеркнул, что Россия взяла от Болонской системы все лучшее, и теперь настало время выстраивать собственную суверенную модель образования, переход к которой будет мягким и гармоничным.

Привычное деление на бакалавриат и магистратуру уступает место более гибкой системе из трех уровней: базовое высшее образование — бакалавриат, специалитет — срок обучения от 4 до 6 лет. Специализированное высшее образование — магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка — срок обучения от 1 до 2 лет. Аспирантура — адъюнктура — срок обучения от 3 до 4 лет, — уточнил Чернышенко.

Новая образовательная модель предлагает более гибкие сроки обучения в зависимости от уровня подготовки. Внедрение реформы происходит постепенно, без резкого отказа от предыдущих наработок.

Ранее ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин заявил, что отступление от Болонской системы и внедрение новой пилотной модели высшего образования никак не ухудшит конкурентоспособность российских выпускников за пределами страны. По его словам, переход на измененный формат обучения позволит готовить более квалифицированных специалистов для международного рынка.

Общество
Дмитрий Чернышенко
студенты
системы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль нанес удары по военным объектам Ирана
ЦИК Армении озвучил предварительные данные после обработки 50% бюллетеней
Гинеколог назвала привычку, угрожающую бесплодием
Стало известно, сколько лет будут учиться студенты по новой системе
Пашиняна осудили за преждевременное празднование победы на выборах
Итоги парламентских выборов в Армении: последние новости, что известно
Цунами высотой до метра может накрыть тихоокеанское побережье Японии
На вокзале Нью-Йорка произошла поножовщина
«Работайте, братья»: военный аналитик расшифровал посыл Путина Западу
Второй сын, конфликт с Кологривым, новые роли: как живет Иван Янковский
Посол Ирана опроверг слухи вокруг Моджтабы Хаменеи
Взрыв самолета при посадке в Доминиканской Республике унес жизни пилотов
«Проигрывают!»: подсчет голосов на выборах в Армении экстренно остановлен
Мадридский «Реал» объявил имя избранного президента
Пашинян раскрыл, когда Армения приблизится к Евросоюзу
Британия, Франция и ФРГ выдвинули РФ жесткие условия мира по Украине
«Придется сдаться»: экс-разведчик спрогнозировал итог прокси-войны для ЕС
Человек погиб при ударе дрона ВСУ по поезду в Крыму
НАТО начинает проводить активные действия у границ России
Разрыв между партией Пашиняна и оппозицией на выборах немного сократился
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Все лето делаю зеленые кабачковые оладьи: вкусный способ съесть много зеленушки — подаю с сырно-чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые кабачковые оладьи: вкусный способ съесть много зеленушки — подаю с сырно-чесночным соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.