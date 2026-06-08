Стало известно, сколько лет будут учиться студенты по новой системе

Стало известно, сколько лет будут учиться студенты по новой системе Чернышенко: студенты будут учиться до шести лет по новой системе образования

Базовый уровень новой системы высшего образования в России займет от четырех до шести лет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. Он добавил, что специализированный уровень растянется от одного до двух лет.

Пилотный проект по переходу на новую модель стартовал еще в мае 2023 года. Вице-премьер подчеркнул, что Россия взяла от Болонской системы все лучшее, и теперь настало время выстраивать собственную суверенную модель образования, переход к которой будет мягким и гармоничным.

Привычное деление на бакалавриат и магистратуру уступает место более гибкой системе из трех уровней: базовое высшее образование — бакалавриат, специалитет — срок обучения от 4 до 6 лет. Специализированное высшее образование — магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка — срок обучения от 1 до 2 лет. Аспирантура — адъюнктура — срок обучения от 3 до 4 лет, — уточнил Чернышенко.

Новая образовательная модель предлагает более гибкие сроки обучения в зависимости от уровня подготовки. Внедрение реформы происходит постепенно, без резкого отказа от предыдущих наработок.

Ранее ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин заявил, что отступление от Болонской системы и внедрение новой пилотной модели высшего образования никак не ухудшит конкурентоспособность российских выпускников за пределами страны. По его словам, переход на измененный формат обучения позволит готовить более квалифицированных специалистов для международного рынка.