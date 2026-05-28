Ректор МГТУ им. Баумана оценил влияние отказа от Болонской системы

Отступление от Болонской системы и внедрение новой пилотной модели высшего образования никак не ухудшит конкурентоспособность российских выпускников за пределами страны, заявил ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин на круглом столе в ТАСС «Новая модель высшего образования: прием и обучение в пилотных вузах в 2026 году». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, переход на измененный формат обучения позволит готовить более квалифицированных специалистов для международного рынка.

Я думаю, что это улучшит наши возможности для конкуренции за рубежом, потому что мы будем готовить специалистов соответствующих квалификаций. В любом случае, если человек получал диплом в нашей стране, а потом хотел учиться дальше за рубежом, ему все равно приходилось предъявлять академическую справку и устанавливать соответствие программ, — пояснил ректор.

Руководитель вуза подчеркнул, что разговоры о потере преимуществ лишены реальных оснований, так как зарубежная практика признания дипломов всегда требовала индивидуального подтверждения программ. Он также добавил, что прежнее формальное разделение на бакалавриат и магистратуру мало влияло на реальную интеграцию.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Единый государственный экзамен нужно совершенствовать. По словам политика, ЕГЭ серьезно изменил доступность высшего образования, дав каждому выпускнику шанс поступить в ведущий вуз независимо от дохода и места жительства, однако у него есть слабые стороны.