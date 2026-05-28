Больше 40 женихов явились на свадьбу с выдуманными невестами В Индии 42 женихов попытались женить на фальшивых невестах на массовой свадьбе

Сразу 42 жениха из разных регионов Мадхья-Прадеша в Индии прибыли на массовую свадьбу с подставными невестами, сообщает издание Times of India. Происшествие случилось в Девасе. Мошенники, действующие в сфере брачных услуг, обещали устроить женитьбу мужчин на девушках из приюта в Индоре.

Уточняется, что злоумышленники выманивали у родственников каждого жениха от 12 000 до 20 000 рупий (от 8,9 тыс. до 15 тыс. рублей). Большинству мужчин было сказано не беспокоиться о свадебных нарядах и церемониях, поскольку все должно было быть «организовано». Однако, как выяснилось позднее, фотографии «невест», которые циркулировали в чатах ранее, были лишь изображениями случайных людей из социальных сетей.

