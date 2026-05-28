28 мая 2026 в 17:27

Больше 40 женихов явились на свадьбу с выдуманными невестами

В Индии 42 женихов попытались женить на фальшивых невестах на массовой свадьбе

Сразу 42 жениха из разных регионов Мадхья-Прадеша в Индии прибыли на массовую свадьбу с подставными невестами, сообщает издание Times of India. Происшествие случилось в Девасе. Мошенники, действующие в сфере брачных услуг, обещали устроить женитьбу мужчин на девушках из приюта в Индоре.

Уточняется, что злоумышленники выманивали у родственников каждого жениха от 12 000 до 20 000 рупий (от 8,9 тыс. до 15 тыс. рублей). Большинству мужчин было сказано не беспокоиться о свадебных нарядах и церемониях, поскольку все должно было быть «организовано». Однако, как выяснилось позднее, фотографии «невест», которые циркулировали в чатах ранее, были лишь изображениями случайных людей из социальных сетей.

Ранее в Индии мужчина стал жертвой льва по пути на свадьбу. Инцидент произошел в деревне Бхадьюни. За три дня до этого в районе близлежащего города Бхимтал хищник утащил женщину в джунгли и жестоко расправился с ней.

До этого в Индии 30-летний мужчина Дипак Шарма стал жертвой нападения крокодила на похоронах своей тещи. Трагедия произошла на глазах у его жены и дочери.

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
