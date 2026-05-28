28 мая 2026 в 17:52

Маликов раскрыл тайну первой песни и своей связи с Долиной

Маликов признался, что Долина написала ему одну из первых песен как композитор

Дмитрий Маликов Дмитрий Маликов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Дмитрий Маликов признался, что народная артистка России Лариса Долина написала ему одну из первых песен под названием «Дом на облаке», когда ему было еще 17 лет. По его словам, которые приводит РИА Новости, певица заметила его талант и посчитала, что он подает надежды.

Я с Ларисой давно дружу, и она как-то давно меня очень поддержала. Мне было 17 и она в качестве композитора написала мне одну из моих первых песен. К ней обратился мой отец, она сказала: «Да, симпатичный парень, подает надежды». Песня называется «Дом на облаке», — поделился Маликов.

Артист отметил, что эта песня ни разу не была выпущена и почти 40 лет хранится у него на кассете. Он добавил, что подумает над тем, чтобы решиться выпустить ее.

Ранее Долина призналась, что старается воспринимать хейт с философской точки зрения. По ее мнению, люди, которые становятся востребованными и знаменитыми, всегда сталкиваются с агрессией в свою сторону. Она призвала коллег по сцене не воспринимать подобное близко к сердцу.

До этого Долина заявила, что сумела пережить скандал вокруг ситуации с продажей ее квартиры и простила желавшую ей смерти публику. Артистка подчеркнула, что продолжает жить благодаря дочери, внучке и своей любимой профессии.

