Финансист раскрыл дальнейшую судьбу криптовалюты

Финансист Бархота: криптовалюта потеряет популярность в мире инвестиций

Криптовалюта утратит свои позиции в мире инвестиций в ближайшие годы, заявил NEWS.ru эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота. По его словам, это объясняется тем, что рынок цифровых активов крайне нестабилен.

Статус и применимость криптовалюты никогда не претендовали на универсальность. По сей день она расценивается не иначе как денежный суррогат и не считается законным платежным средством ни в России, ни в США. В связи с этим ликвидность криптовалютного рынка не обеспечивает плавного изменения котировок, несмотря на колоссальные обороты — сотни миллиардов долларов ежедневно. На этом фоне консервативные инвесторы не прибегают к вложениям в цифровые активы. На горизонте 5–10 лет они, вероятно, утратят позиции как спекулятивный инструмент, но займут видное место в контексте платежей и переводов, — поделился Бархота.

Он подчеркнул, что в 2025 году золото стало одним из самых прибыльных инвестиционных инструментов. Тем не менее, по словам эксперта, оно относится к предыдущему поколению вложений, если сравнивать его с акциями и облигациями.

Криптовалюта нередко используется для торговли оружием и совершения крупных, но незаметных для санкционного контроля транзакций. Причина ее нестабильности также кроется и в сильной переоценке цифровых активов в последние годы. Главная проблема во вложении в виртуальную монету — абсолютно непредсказуемая динамика. Можно много потерять, равно как и заработать в моменте, — заключил Бархота.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект правительства, вводящий уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалют и работу операторов майнинговой инфраструктуры без регистрации в специальных реестрах. Наказание предусмотрено для тех, кто получает значительный доход или причиняет ущерб на сумму от 3,5 млн рублей и выше.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
