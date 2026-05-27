27 мая 2026 в 14:24

В России начнут сажать за незаконный майнинг

Госдума России ввела уголовную ответственность за незаконный майнинг

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалюты и деятельность операторов майнинговой инфраструктуры без включения в соответствующие реестры. Законопроект, опубликованный на сайте Госдумы, предполагает наказание в случаях получения крупного дохода или причинения ущерба от 3,5 млн рублей и выше.

Мы не против легального майнинга как такового — пожалуйста, регистрируйся, работай в правовом поле, плати налоги. Но схема «поставил ферму в подвале жилого дома, сжег трансформатор, а соседи пусть платят», должна быть жестко пресечена. Уголовная ответственность здесь адекватная мера, — заявил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

В качестве санкций предусмотрены штрафы до 1,5 млн рублей, обязательные и принудительные работы, а при отягчающих обстоятельствах — штрафы до 2,5 млн рублей и лишение свободы на срок до пяти лет. Также законопроект допускает конфискацию имущества, при этом в случае возмещения ущерба возможно освобождение от уголовной ответственности.

Ранее замминистра энергетики Евгений Грабчак сообщил, что правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала ввести запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Московской области и на отдельных территориях Курской области до 2032 года. Это решение направлено на регулирование энергетической нагрузки в регионе.

Власть
Госдума
майнинг
законы
