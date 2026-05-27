Замглавы Минобороны провел переговоры с коллегой из африканской страны

Замглавы Минобороны провел переговоры с коллегой из африканской страны Замглавы Минобороны России Осьмаков провел переговоры с коллегой из Сомали

Замминистра обороны РФ Василий Осьмаков провел переговоры с сомалийским коллегой Омаром Али Абди о двустороннем военном сотрудничестве, сообщили в российском военном ведомстве. Встреча прошла в конструктивном ключе и подтвердила дружественный характер отношений между странами.

Заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков провел рабочую встречу с государственным министром — замминистра обороны Федеративной Республики Сомали Омаром Али Абди. В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Подтверждены нацеленность на развитие конструктивного диалога и взаимный интерес к поступательному укреплению военных связей, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Андрей Белоусов встретился с генералом Фан Ван Зянгом — вице-премьером и министром обороны Вьетнама. Они обговорили перспективы укрепления взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества.

Кроме того, пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер Владимир Путин созвонился с узбекистанским президентом Шавкатом Мирзиеевым. Стороны обсудили взаимодействие по ряду направлений и согласовали планы предстоящих контактов.

Также в пресс-службе белорусского президента Александра Лукашенко заявили, что глава республики и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонную беседу. Примечательно, что на переговорах настоял Париж.