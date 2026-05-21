21 мая 2026 в 18:35

Белоусов встретился с коллегой из дружественной страны

Белоусов обсудил с главой Минобороны Вьетнама укрепление сотрудничества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский министр обороны Андрей Белоусов провел встречу с вице-премьером и главой военного ведомства Вьетнама генералом Фан Ван Зянгом, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Стороны обсудили вопросы усиления взаимовыгодного военного и военно-технического партнерства.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с вице-премьер-министром правительства, министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам, генералом армии Фан Ван Зянгом, — говорится в сообщении.

Ранее Белоусов посетил Северную Корею с рабочим визитом. У него были запланированы переговоры с высшим руководством страны и военным командованием. В столичном аэропорту российского министра встречал его коллега — глава оборонного ведомства КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что в Москве прошли переговоры главы российского военного ведомства и министра обороны КНР адмирала Дун Цзюня, прибывшего в столицу с официальным визитом. Китайский военачальник отметил стабильно высокий уровень отношений двух государств.

Общество

Общество

Общество

