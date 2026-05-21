Белоусов встретился с коллегой из дружественной страны

Белоусов обсудил с главой Минобороны Вьетнама укрепление сотрудничества

Российский министр обороны Андрей Белоусов провел встречу с вице-премьером и главой военного ведомства Вьетнама генералом Фан Ван Зянгом, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Стороны обсудили вопросы усиления взаимовыгодного военного и военно-технического партнерства.

Ранее Белоусов посетил Северную Корею с рабочим визитом. У него были запланированы переговоры с высшим руководством страны и военным командованием. В столичном аэропорту российского министра встречал его коллега — глава оборонного ведомства КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что в Москве прошли переговоры главы российского военного ведомства и министра обороны КНР адмирала Дун Цзюня, прибывшего в столицу с официальным визитом. Китайский военачальник отметил стабильно высокий уровень отношений двух государств.