17 мая 2026 в 11:57

США неожиданно ослабили морскую блокаду по просьбе Вьетнама

Супертанкер Agios Fanourios I с 2 млн баррелей иракской нефти снова начал движение после остановки американскими военными, сообщает Bloomberg. По данным сервисов отслеживания судов, вечером 16 мая танкер вышел из Маската и утром 17 мая пересек линию военно-морской блокады США. Сейчас судно направляется во Вьетнам.

На прошлой неделе американские силы остановили танкер после прохождения Ормузского пролива, который контролирует Иран. После этого судно развернули в сторону Оманского залива и направили к линии американской блокады. В Центральном командовании США заявили, что курс танкера изменили для усиления блокады Ирана.

После этого компания PetroVietnam Oil Corporation, купившая груз, обратилась к американской стороне с просьбой освободить танкер. В письме подчеркивалось, что нефть на борту важна для работы нефтеперерабатывающего завода Nghi Son и энергетической стабильности Вьетнама.

Ранее сообщалось, что танкер Agios Fanourios I класса VLCC, груженый иракской нефтью, прошел через Ормузский пролив по установленному Ираном маршруту. До этого Тегеран предупредил Вашингтон о возможных ответных действиях в случае нападения на его суда.

