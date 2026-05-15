Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Кабачок — универсальный овощ, но традиционные оладьи и икра уже приелись. Попробуйте приготовить кабачковые «язычки» с сыром — простую, сытную и очень вкусную закуску, которая хороша и к чаю, и в качестве легкого ужина.

Ингредиенты: 2 средних кабачка, 200 г твердого сыра, 2 яйца, 4 ст. л. муки, соль по вкусу, черный молотый перец по желанию, масло растительное для жарки.

Способ приготовления: разрежьте каждый кабачок пополам поперек. Каждую половинку нарежьте продольными тонкими слайсами (язычками) толщиной примерно 3–5 мм. Посыпьте кабачки солью и оставьте на 10–15 минут, чтобы вышла лишняя влага.

Сыр нарежьте тонкими пластинками. Кабачки обсушите. На один слайс кабачка положите кусочек сыра, накройте вторым слайсом. В миске взбейте яйца с щепоткой соли и перца. Муку насыпьте на тарелку. Каждую заготовку сначала обваляйте в муке, затем окуните во взбитое яйцо. Обжаривайте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить «язычки». Для более хрустящей корочки она посоветовала нарезать кабачки максимально тонко, так они не дадут воду при жарке.

