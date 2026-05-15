День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 17:00

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кабачок — универсальный овощ, но традиционные оладьи и икра уже приелись. Попробуйте приготовить кабачковые «язычки» с сыром — простую, сытную и очень вкусную закуску, которая хороша и к чаю, и в качестве легкого ужина.

Ингредиенты: 2 средних кабачка, 200 г твердого сыра, 2 яйца, 4 ст. л. муки, соль по вкусу, черный молотый перец по желанию, масло растительное для жарки.

Способ приготовления: разрежьте каждый кабачок пополам поперек. Каждую половинку нарежьте продольными тонкими слайсами (язычками) толщиной примерно 3–5 мм. Посыпьте кабачки солью и оставьте на 10–15 минут, чтобы вышла лишняя влага.

Сыр нарежьте тонкими пластинками. Кабачки обсушите. На один слайс кабачка положите кусочек сыра, накройте вторым слайсом. В миске взбейте яйца с щепоткой соли и перца. Муку насыпьте на тарелку. Каждую заготовку сначала обваляйте в муке, затем окуните во взбитое яйцо. Обжаривайте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить «язычки». Для более хрустящей корочки она посоветовала нарезать кабачки максимально тонко, так они не дадут воду при жарке.

Ранее стало известно, как приготовить кабачки в кастрюле — пропаренные с зеленью и чесноком.

Проверено редакцией
Читайте также
Следствие просит заочно арестовать журналистку-иноагента Ларину
Общество
Следствие просит заочно арестовать журналистку-иноагента Ларину
Стало известно, почему Жириновский с детства мечтал стать политиком
Общество
Стало известно, почему Жириновский с детства мечтал стать политиком
6 рецептов идеальных блинов — «Три стакана», на молоке, кефире и не только
Семья и жизнь
6 рецептов идеальных блинов — «Три стакана», на молоке, кефире и не только
3 лучших рецепта чебуреков: татарский янтык, диетический и самый быстрый
Семья и жизнь
3 лучших рецепта чебуреков: татарский янтык, диетический и самый быстрый
Точные даты посадки кабачков в грунт для Подмосковья, Ленинградской области, Сибири, Урала и юга
Общество
Точные даты посадки кабачков в грунт для Подмосковья, Ленинградской области, Сибири, Урала и юга
Общество
рецепты
кабачки
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Воткнул нож и провернул»: россиянка выжила после попытки убийства в лесу
Дом без визуального шума: как создать спокойное пространство
Определена судьба матерившегося и подравшегося с врачами судьи
Погибшего в зоне СВО актера из «Чернобыля» похоронили в Омске
Выходцы из СССР оказались одними из самых богатых людей Британии
Способный вести разведку самолет заметили над Эстонией около границы с РФ
В ГД ответили, почему в ЕС активно начали искать переговорщика с Россией
Путин поручил Генпрокуратуре проверить защиту регионов от подтоплений
«Вероятность покушения»: украинские маги предрекли Зеленскому скорый конец
Лукашенко раскрыл, откуда в Белоруссию поступает две трети гумпомощи
Болельщикам дали ценный совет по покупке билетов на суперфинал Кубка России
Следствие просит заочно арестовать журналистку-иноагента Ларину
Стало известно, почему Жириновский с детства мечтал стать политиком
Знаменитую российскую поэтессу признали иноагентом
Ценник на черешню в одном из супермаркетов Москвы достигает 3 тыс. рублей
Освобождавший Курскую область участник СВО нашел жену в Судже
Талибы хотят отправить в Россию трудовых мигрантов
Обвиняемого в нападении с ножом на ребенка в Подмосковье взяли под стражу
Анализ ИИ показал, когда спасатели могут найти Усольцевых
Обмен с Киевом «205 на 205» и прорыв к Орехову: новости СВО к вечеру 15 мая
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.