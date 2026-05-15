Болельщикам дали ценный совет по покупке билетов на суперфинал Кубка России Адвокат Бенхин посоветовал фанатам не покупать билеты с рук на финал Кубка РФ

Покупка билета на суперфинал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» должна идти строго через официального оператора, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, ни в коем случае не стоит приобретать билет через сайты-дублеры или с рук.

Во-первых, нужно тотально бойкотировать сайты-дублеры. В поисковике неизменно начнут вылезать сайты-ловушки. Не стоит покупать билеты с рук. Один действительный билет может быть продан 10, 20, 30 раз. В итоге по этому билету пройдет только один человек, который придет первым на стадион. При покупке билета нужна карта болельщика, и билет должен быть к ней привязан. Если мошенник говорит, что привяжет Fan ID после оплаты, это 100% развод, — сказал Бенхин.

15 мая Российский футбольный союз (РФС) возобновил продажу билетов на матч суперфинала Кубка России. Она была приостановлена из-за высокой нагрузки на систему бронирования. Матч состоится 24 мая в «Лужниках» в 18:00 мск.

