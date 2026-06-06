«Он бы сказал»: Ушаков не стал говорить, кто из бизнесменов ездил в Киев

«Он бы сказал»: Ушаков не стал говорить, кто из бизнесменов ездил в Киев Ушаков не раскрыл имя бизнесмена, который посещал Зеленского в Киеве

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков не стал раскрывать личность бизнесмена, о поездке которого в Киев рассказал глава государства Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По его словам, если бы Путин захотел, он бы сказал сам.

Президент что счел возможным сказать — сказал, — ответил Ушаков на просьбу журналистов назвать имя этого человека.

Путин сообщил, что три недели назад «один из представителей бизнес-кругов» России позвонил ему и сообщил о планах встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. По итогам этой встречи он передал просьбу украинского лидера о личной встрече.

Глава государства подчеркнул, что не имеет с этим предпринимателем близких контактов, но знает его очень давно и доверяет ему. При этом президент отметил, что не может послать бизнесмена в Киев в качестве официального переговорщика, так как «этим должны заниматься серьезные, специально обученные люди».

Ранее глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй обратил внимание, что своим выступлением на пленарном заседании на ПМЭФ Путин подтвердил свой высокий уровень. Этим он превосходит европейский политический класс. По мнению эксперта, глава государства показал мастер-класс, который никому не превзойти.