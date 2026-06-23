Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 11:17

Ушаков сделал заявление о готовности России к диалогу с Евросоюзом

Ушаков: Россия готова к диалогу с Евросоюзом

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия готова к диалогу с Европейским союзом, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, которые передает РИА Новости, ЕС предпринимал какие-то попытки выйти на контакт с российской стороной.

Готовы, — сказал Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европе для участия в переговорах следует ознакомиться с реальным положением дел, в том числе в украинском конфликте. По его словам, сейчас ЕС пытается говорить с Россией с позиции силы и исходя из якобы слабости Москвы.

До этого сообщалось, что участники саммита Евросоюза не определили кандидатуру возможного переговорщика с Россией и не согласовали параметры потенциального диалога. В тексте из 18 пунктов тема дипломатического урегулирования упоминается только один раз.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не видит переговорщиком от Евросоюза по Украине представителя какой-либо ведущей страны Европы. Она подчеркнула, что лучшим кандидатом на эту роль мог бы стать политик из «средних держав».

Власть
Россия
Евросоюз
Юрий Ушаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Миллионы пчел сбежали из фуры с ульями во время ДТП
Химик ответил, кому не стоит использовать влажные салфетки
Рябков заявил, что диалог России и США не прерывался
«Линия нацистов»: военэксперт о смене тактики ВСУ при атаках на Россию
В Воронежской области массово гибнут пчелы и пасеки
Лавров объяснил, чем гордятся в Европе
«Вот вам свобода слова»: Лавров об отказе Politico в публикации статьи
Вандалы разгромили кладбище в Нижегородской области
Приставы сняли с Митрошиной электронный браслет
Норвежского хоккеиста исключат из сборной после перехода в российский клуб
Врач рассказала, как определить хантавирус у детей
Спасение артиста Большого театра из Москвы-реки попало на видео
«Им плевать на святое»: Прилепин об атаках ВСУ и системной жестокости Киева
Россиянам рассказали о новых трендах в страховании
Сотрудник городской службы благоустройства погиб при атаке ВСУ
Ситуация в аэропортах России сегодня, 23 июня: отмены, задержки на вылет
Названо природное явление, которое будет все чаще происходить в России
Стали известны последствия ударов ВСУ по Запорожской области
Российская ПВО стерла в пыль более 460 дронов ВСУ и 13 авиабомб
Российские ракеты обрушились на украинскую топливную энергетику
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.