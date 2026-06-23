Ушаков сделал заявление о готовности России к диалогу с Евросоюзом Ушаков: Россия готова к диалогу с Евросоюзом

Россия готова к диалогу с Европейским союзом, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, которые передает РИА Новости, ЕС предпринимал какие-то попытки выйти на контакт с российской стороной.

Готовы, — сказал Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европе для участия в переговорах следует ознакомиться с реальным положением дел, в том числе в украинском конфликте. По его словам, сейчас ЕС пытается говорить с Россией с позиции силы и исходя из якобы слабости Москвы.

До этого сообщалось, что участники саммита Евросоюза не определили кандидатуру возможного переговорщика с Россией и не согласовали параметры потенциального диалога. В тексте из 18 пунктов тема дипломатического урегулирования упоминается только один раз.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не видит переговорщиком от Евросоюза по Украине представителя какой-либо ведущей страны Европы. Она подчеркнула, что лучшим кандидатом на эту роль мог бы стать политик из «средних держав».