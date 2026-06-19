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19 июня 2026 в 02:55

Саммит ЕС не выбрал переговорщика с Россией

Фото: Alberto Ortega/Global Look Press
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Участники саммита Евросоюза не определили кандидатуру возможного переговорщика с Россией и не согласовали параметры потенциального диалога, говорится в итоговом документе встречи, посвященной Украине. В тексте из 18 пунктов тема дипломатического урегулирования упоминается только один раз.

В частности, в ЕС заявили о поддержке дипломатических усилий, направленных на завершение конфликта. Также в документе содержится призыв к России согласиться на полное, безусловное и немедленное перемирие.

Остальная часть итогового заявления посвящена мерам поддержки Украины и дальнейшему усилению давления на Россию. Участники саммита высказались за ужесточение антироссийских ограничений, скорейшее принятие 21-го пакета санкций и расширение поставок вооружений Киеву. При этом конкретные решения о возможных переговорах с Россией, а также кандидатура представителя для такого диалога в документе не обозначены.

Ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Европе при начале переговоров с Россией нужно назначить представителя, который разъяснит европейским странам позицию Москвы. Он считает, что такой формат мог бы стать отправной точкой в процессе восстановления контактов.

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