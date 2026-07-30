Ужин с Нетаньяху может дорого обойтись миллиардеру из Ливана Naharnet: после ужина с Нетаньяху в розыск объявлен миллиардер из Ливана Сахнави

Ливанскому миллиардеру Антуану Сахнави грозит обвинение в госизмене из-за ужина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает портал Naharnet. Прокурор Ахмад Рами выдал на него 30-дневный ордер на розыск по обвинению в сговоре с израильским врагом и нарушении ливанского закона о бойкоте Израиля.

Согласно ливанскому законодательству, любые контакты с Израилем являются уголовно наказуемыми, что происходит на фоне начала прямых переговоров между странами в апреле при посредничестве США. При этом Сахнави, объявленный в розыск, известен как убежденный сторонник нормализации отношений между Ливаном и Израилем.

Ранее сообщалось, что израильские военные полностью разрушили 24 деревни на юге Ливана и установили контроль над территорией площадью около 700 кв. км. Как заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, в этих населенных пунктах ранее закрепились боевики движения «Хезболла».

До этого президент Ливана Джозеф Аун заявил о приверженности американским договоренностям и намерении окончательно прекратить вражду с Израилем. В свою очередь израильская армия подчеркнула, что сохранит присутствие в буферной зоне на юге Ливана до полного обеспечения безопасности севера страны.