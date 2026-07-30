Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 22:12

Ужин с Нетаньяху может дорого обойтись миллиардеру из Ливана

Naharnet: после ужина с Нетаньяху в розыск объявлен миллиардер из Ливана Сахнави

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ливанскому миллиардеру Антуану Сахнави грозит обвинение в госизмене из-за ужина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает портал Naharnet. Прокурор Ахмад Рами выдал на него 30-дневный ордер на розыск по обвинению в сговоре с израильским врагом и нарушении ливанского закона о бойкоте Израиля.

Согласно ливанскому законодательству, любые контакты с Израилем являются уголовно наказуемыми, что происходит на фоне начала прямых переговоров между странами в апреле при посредничестве США. При этом Сахнави, объявленный в розыск, известен как убежденный сторонник нормализации отношений между Ливаном и Израилем.

Ранее сообщалось, что израильские военные полностью разрушили 24 деревни на юге Ливана и установили контроль над территорией площадью около 700 кв. км. Как заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, в этих населенных пунктах ранее закрепились боевики движения «Хезболла».

До этого президент Ливана Джозеф Аун заявил о приверженности американским договоренностям и намерении окончательно прекратить вражду с Израилем. В свою очередь израильская армия подчеркнула, что сохранит присутствие в буферной зоне на юге Ливана до полного обеспечения безопасности севера страны.

Мир
Ливан
Биньямин Нетаньяху
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
При атаке дронов в ДНР погиб человек и еще трое ранены
Пострадавшие продавцы Wildberries получили поддержку от компании
Ужин с Нетаньяху может дорого обойтись миллиардеру из Ливана
Как вербуют подростков в TikTok и других соцсетях: подробно разбираем схемы
Сожительница обвиняемого в избиении ученого пожаловалась на травлю
Археологи из Пскова нашли редкое средневековое украшение
Россиянка отсудила почти миллион у химчистки за испорченную одежду
«Почерк Драпатого»: политолог раскрыл цель провокации Украины в Польше
Фейки о последствиях атаки на склад Wildberries под Пензой заполонили Сеть
Житель Мариуполя заказал убийство из-за 10 млн долга
Миронов назвал четкие шаги для повышения рождаемости в России
Федерация футбола сделает исключение из регламента ради рекордсмена ЧМ-2026
Еще одна туристка из России пропала в Азии
Подросток на мопеде погиб в аварии в Свердловской области
Смертельно опасный паук укусил россиянку во время прогулки с ребенком
«Мы не заметим»: Решетников оценил ограничения поставок из Армении в Россию
В Госдуме уличили Трампа в двойственности после встречи с Зеленским
США ввели санкции против российской компании из-за Ирана
Трамп пригрозил Ирану возвращением бомбардировщиков
Названа причина смерти олимпийского чемпиона Едешко
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.