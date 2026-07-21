«Навсегда положить конец»: президент Ливана сделал шаг к миру с Израилем

Президент Ливана Джозеф Аун во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме заявил о намерении навсегда положить конец вражде с Израилем, передает пресс-служба американской администрации. По его словам, ливанская стороны привержена рамочному соглашению, подписанному в Вашингтоне. Президент также поблагодарил Трампа за достижения, которые, по его мнению, открывают путь к стабильности в Ливане и во всем регионе.

Мы привержены рамочному соглашению, подписанному в Вашингтоне, его конечная цель — навсегда положить конец вражде между Ливаном и Израилем, — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля будет находиться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты населенных пунктов на севере государства, и сохранит свободу действий для устранения угроз своим солдатам. Кроме того, стало известно, что ЦАХАЛ будет действовать через координационный механизм при посредничестве США в случае нарушений соглашения со стороны «Хезболлы».