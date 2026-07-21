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21 июля 2026 в 18:59

Названо условие вывода войск Израиля из «пилотных зон» на юге Ливана

ЦАХАЛ отказалась покидать зону безопасности в Ливане ради свободы действий

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press
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Израильская армия останется в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты северных населенных пунктов страны, сообщили РИА Новости в Армии обороны Израиля. ЦАХАЛ сохранит свободу действий для устранения угроз своим солдатам.

Никакого решения относительно окончательного вывода войск пока принято не было, — отметил собеседник агентства.

По его словам, армия Израиля продолжит взаимодействие с координационной группой при посредничестве США, а также сохранит присутствие в зоне безопасности столько, сколько сочтет необходимым для защиты населенных пунктов на севере Израиля.

Ранее на спутниковых снимках было обнаружено, что израильские военнослужащие начали возводить внутри сектора Газа земляные защитные валы. Информацию подтвердили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Заграждения возводят вдоль «желтой линии», к которой войска Израиля отошли в рамках соглашения о перемирии с палестинским движением ХАМАС.

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