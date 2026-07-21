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21 июля 2026 в 14:17

Израиль возводит заграждение в Газе, которое видно из космоса

AP: Израиль начал строить земляные валы в секторе Газа

Фото: Nasser ishatyeh/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Израильские военнослужащие начали возводить внутри сектора Газа земляные защитные валы, сообщает Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки. Информацию агентству подтвердили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным Associated Press, в последние месяцы Израиль возвел 23 километра защитных сооружений. Заграждения возводят вдоль «желтой линии», к которой войска Израиля отошли в рамках соглашения о перемирии с палестинским движением ХАМАС. Кроме того, вдоль разграничительной линии была создана «зона безопасности». Точную длину земляного вала в ЦАХАЛ назвать отказались.

Ранее израильские военные ликвидировали в секторе Газа двух боевиков ХАМАС, которые занимались денежными переводами внутри финансовой сети группировки. По данным ЦАХАЛ, убитые перевели более 500 млн шекелей (около 12 млрд рублей) военному крылу организации. Эти средства, по информации армии, ХАМАС тратило в последние месяцы, в частности, на выплату зарплат членам организации. Также за счет них финансировались атаки против израильских военных и мирных граждан, отметили в ЦАХАЛ.

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