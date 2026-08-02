Израильская армия ликвидировала командира ячейки ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила командира спецподразделения «Нухба» в составе палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Салема Джамаля Абд аль-Рахмана Абу Лабада, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале. По информации армии, он проник в одно из израильских поселений во время нападения 7 октября 2023 года.

В субботу ЦАХАЛ нанес удар по южной части сектора Газа и ликвидировал террориста Салема Джамаля Абд аль-Рахмана Абу Лабада, командира ячейки ХАМАС «Нухба». Террорист проник в кибуц Нир-Оз во время резни 7 октября, — уточнили в ЦАХАЛ.

Также во время дополнительного удара по центру сектора Газа Израиль ликвидировал командира Мухаммеда Хатиба. Он руководил батальоном «Магази» в составе военного крыла ХАМАС.

Ранее американские журналисты сообщали, что ХАМАС в ближайшее время может заключить соглашение о разоружении и демилитаризации сектора Газа. По их данным, такого прогноза придерживаются Белый дом и Совет мира при президенте США Дональде Трампе.

Также стало известно, что израильские военные нанесли точечный удар по северной части сектора Газа. По данным ЦАХАЛ, в результате атаки также ликвидированы трое участников вооруженных структур ХАМАС.