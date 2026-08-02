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02 августа 2026 в 13:35

Раскрыто число погибших при атаке на автомобиль в Удмуртии

Три человека погибли в результате атаки БПЛА по автомобилю в Удмуртии

ВСУ ВСУ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Три человека погибли в результате атаки беспилотников в Удмуртии, еще двое получили ранения, среди них ребенок, сообщила губернатор региона Ольга Абрамова в МАКСе. По ее словам, пострадал гражданский автомобиль на севере республики.

Пострадал гражданский автомобиль на севере региона. По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека. Два человека в больнице, один из них ребенок. Девочку доставим в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние, — написала глава региона.

Ранее для жителей Энгельса, чьи дома получили повреждения в результате атаки беспилотников, организовали горячую линию. Как сообщил глава Энгельсского района Максим Леонов, в городе начал работу оперативный штаб, куда можно обратиться за предоставлением жилья и с заявлениями о поврежденном имуществе.

До этого Саратовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По словам губернатор региона Романа Бусаргина, погибли два человека. Кроме того, объекты гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе получили повреждения.

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