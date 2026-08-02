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02 августа 2026 в 11:21

«Вблизи многоквартирного дома»: в ЛНР подвели итоги жестокой атаки ВСУ

Пасечник: женщина и мужчина пострадали при атаке ВСУ на ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Двое жителей Луганской Народной Республики пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на регион, сообщил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, ранения получили 67-летняя женщина и 64-летний мужчина. Удары были нанесены в Рубежном и Сватовском муниципальном округе.

В Рубежном враг ударил вблизи многоквартирного дома, ранения получила 67-летняя женщина. В Сватовском муниципальном округе атакован легковой автомобиль, серьезно ранен 64-летний мужчина, — написал Пасечник.

Под огнем противника также оказались грузовики на автодороге Луганск — Алчевск и в Белокуракинском муниципальном округе. Атакованы гражданская и коммунальная инфраструктура, автостоянки в Свердловске, Красном Луче, Стаханове и Троицком, Старобельском, Новоайдарском муниципальных округах. Благодаря работе систем ПВО и мобильных огневых групп за сутки уничтожено около 90 воздушных целей.

Утром 2 августа Минобороны России проинформировало, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 635 украинских беспилотников над регионами страны. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей.

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