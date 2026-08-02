Пьяный судоводитель на катере переехал ребенка В Саратовской области пьяный водитель на катере переехал шестилетнюю девочку

В Марксовском районе Саратовской области пьяный судоводитель на моторном катере переехал шестилетнюю девочку, когда она плавала в Волге, передает Telegram-канал «РЕН ТВ». Винт судна, которым управлял мужчина, нанес ребенку тяжелые травмы, сейчас девочка находится в критическом состоянии.

Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, утверждает, что не заметил ребенка, поскольку девочка якобы нырнула. По факту нарушения правил безопасности водного транспорта проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае водитель RACER наехал на девочку, которая находилась на дороге без взрослых. Инцидент случился вечером 27 июля, после аварии молодой человек скрылся. Пострадавшую доставили в больницу.

До этого в Астрахани Mercedes-Benz сбил двухлетнего ребенка, который был на тротуаре с матерью. Мальчик госпитализирован. После наезда Mercedes столкнулся с Toyota Alphard, водитель которой выполняла левый поворот.