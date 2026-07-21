Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 12:30

Mercedes наехал на двухлетнего ребенка

В Астрахани водитель Mercedes выехала на тротуар и сбила двухлетнего ребенка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Астрахани на улице Татищева водитель автомобиля Mercedes-Benz не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила двухлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Мальчик, находившийся на тротуаре вместе с матерью, доставлен в больницу.

По предварительным данным, после наезда на ребенка иномарка по инерции столкнулась с Toyota Alphard под управлением женщины 1989 года рождения, которая выполняла левый поворот. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее на Байкальском тракте рядом с поселком Листвянка произошло ДТП с участием туристического автобуса и автомобиля Mitsubishi Pajero. В результате столкновения погиб водитель автомобиля.

До этого стало известно, что на Таганрогской улице в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием мотоциклиста. Водитель мотоцикла, женщина 1984 года рождения, известная как байкерша под псевдонимом Sonata, не справилась с управлением. В результате она врезалась в бордюр. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, но спасти ее не удалось.

Регионы
Астрахань
ДТП
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог предупредила о рисках употребления вредной пищи
Воспитательница частного детсада ударила ребенка с особенностями
«Надо учитывать»: в МИД России отреагировали на ядерные исследования ФРГ
Россия вошла в число мировых лидеров по выживаемости детей с раком
Терапевт дал советы, как эффективно избавиться от онемения в конечностях
В Иркутске временно изменят маршруты общественного транспорта
Российский аэропорт потратит миллионы на «пассивный купол» от дронов
Сотрудника УК осудили после гибели пенсионерки при падении наледи с крыши
Таможенники нашли в багаже пассажирки ювелирку на 36 млн рублей
Мужчина остался без трусов после налета бобра
Защитникам приграничья упростили поступление в вузы
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут считаться военным преступлением
Следком предложил разработать сервис для защиты подростков от мошенников
Немецкие автомобилисты массово поехали в европейскую страну за топливом
РКН удалил пояснение к скандальной строчке из песни Lil Pump и Канье Уэста
Топливные ограничения начали снимать в России
Прогноз погоды в Москве: ждать дождей до конца июля? Как начнется август
Госдума приняла закон о запрете проживания в России мигрантов с судимостью
Госдума запретила давать гражданство и ВНЖ иностранцам с судимостью
Трое мирных жителей ранены при атаках дронов в Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.