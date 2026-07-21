Mercedes наехал на двухлетнего ребенка В Астрахани водитель Mercedes выехала на тротуар и сбила двухлетнего ребенка

В Астрахани на улице Татищева водитель автомобиля Mercedes-Benz не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила двухлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Мальчик, находившийся на тротуаре вместе с матерью, доставлен в больницу.

По предварительным данным, после наезда на ребенка иномарка по инерции столкнулась с Toyota Alphard под управлением женщины 1989 года рождения, которая выполняла левый поворот. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее на Байкальском тракте рядом с поселком Листвянка произошло ДТП с участием туристического автобуса и автомобиля Mitsubishi Pajero. В результате столкновения погиб водитель автомобиля.

До этого стало известно, что на Таганрогской улице в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием мотоциклиста. Водитель мотоцикла, женщина 1984 года рождения, известная как байкерша под псевдонимом Sonata, не справилась с управлением. В результате она врезалась в бордюр. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, но спасти ее не удалось.