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20 июля 2026 в 22:20

Смертельная авария с туристическим автобусом произошла под Иркутском

Кобзев: один человек погиб в ДТП с туристическим автобусом под Иркутском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Иркутской области туристический автобус лоб в лоб столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале. По его словам, в результате аварии погиб 59-летний водитель легковушки.

Вечером 20 июля на Байкальском тракте на подъезде к Листвянке произошло ДТП с участием туристического автобуса. В результате столкновения автомобиля «Митсубиши Паджеро» и автобуса на месте погиб 59-летний водитель внедорожника, — написал Кобзев.

Авария произошла на Байкальском тракте рядом с поселком Листвянка. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, а МВД по региону проводит доследственную проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге на проспекте Обуховской Обороны мотоциклист столкнулся с легковушкой и погиб на месте. От удара автомобиль развернуло в обратную сторону. ДТП случилось около полуночи: 26-летняя девушка на Kia поворачивала на улицу Ткачей и не уступила дорогу встречному байку.

До этого департамент транспорта Москвы сообщил, что на внешней стороне МКАД грузовая «Газель» врезалась в разделительный барьер, перевернулась и загорелась. Инцидент произошел у съезда № 47, на месте работают оперативные службы.

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