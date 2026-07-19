Газель совершила огненный кульбит на МКАД Газель снесла разделительный барьер на МКАД, перевернулась и вспыхнула

На внешней стороне МКАД грузовая Газель врезалась в разделительный барьер, после чего перевернулась и загорелась, сообщил Дептранс Москвы в Telegram-канале. По данным ведомства, инцидент произошел в районе съезда № 47.

На внешней стороне 48 км МКАД (в районе съезда № 47) произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Автомобиль совершил наезд на разделительный буфер, после чего опрокинулся и загорелся, — говорится в сообщении.

В департаменте отметил, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства аварии и данные о пострадавших уточняются. Движение в районе места аварии не затруднено.

Ранее в подмосковном Домодедово произошла смертельная авария с участием служебного мотоцикла инспектора ДПС. В результате столкновения погиб сотрудник полиции.

До этого в Чебоксарах следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, устроившего смертельное ДТП на Московском проспекте. 18-летний юноша влетел в остановку общественного транспорта, в результате аварии один человек погиб, двое пострадали.