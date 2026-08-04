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04 августа 2026 в 11:12

Автобус влетел в трамвай на ВДНХ

Автобус врезался в трамвай на ВДНХ в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Москве на ВДНХ автобус столкнулся с трамваем. Из-за аварии на путях задерживается несколько трамваем, сообщил Telegram-канал столичного дептранса.

На Проспекте Мира (в районе остановки «Метро ВДНХ») из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 11, 17 и 25. Маршруты временно изменены, — уточнили в ведомстве.

Ранее тело женщины и раненого мужчину вытащили из искореженного автомобиля после аварии в Красноярском крае. ДТП произошло 3 августа на автодороге Зыково — Маганск.

До этого в Иркутской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате чего пострадали 11 человек. Авария случилась на территории Братска.

Также региональная прокуратура сообщила, что в селе Успеновка Ставропольского края при столкновении двух автомобилей травмы получили водитель и трое детей. Прокуратура начала проверку по данному факту.

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