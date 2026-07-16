Овощи гигантских размеров выросли на «Городской ферме» в Москве

В Москве на «Городской ферме» на ВДНХ выросли овощи гигантских размеров — тыквы, арбузы, морковь, свекла, лук и не только, пишет «Москва 24» со ссылкой на правительство столицы. Плоды поборются за звание рекордсменов в финале чемпионата «Битва гигантов — 2026» уже в сентябре.

Овощи выращивают с помощью специальных методик под руководством агрономов и участников биологического кружка «Школа юного исследователя» школы № 1852. Уточняется, что одна из тыкв уже достигла отметки в 170 килограммов. Однако это не предел — планируется побить городской рекорд в 400 килограммов.

Стебли кукурузы «куско» на ферме достигли трех метров, а подсолнух длиной пять с половиной метра уже стал всероссийским рекордсменом. Арбузы пока доросли до 10 килограммов, но при должном уходе и благоприятных условиях они могут набрать еще 50 килограммов.

Ранее в Москве на территории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» расцвела стрелиция королевская. Так называемый цветок райской птицы расположили в субтропической оранжерее.