24 февраля 2026 в 13:37

Субтропическое растение из Африки расцвело в Ботаническом саду МГУ

Стрелиция королевская расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»

В Москве на территории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» расцвела стрелиция королевская, пишет «Москва 24» со ссылкой на учреждение. Так называемый «цветок райской птицы» расположили в субтропической оранжерее.

Сейчас стрелиции лишь начинают свой парад. Позже они расцветут массово, и это будет еще более грандиозно, — отметили представители сада.

Там уточнили, что растение считается родственником банана. Свое второе название стрелиция получила за яркие оранжево-синие соцветия, напоминающие тропических птиц. В учреждении добавили, что это растение считается одним из самых экзотических на Земле.

Ранее в Москве в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела орхидея ангрекум с Мадагаскара. В природе это растение встречается крайне редко.

