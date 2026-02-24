Субтропическое растение из Африки расцвело в Ботаническом саду МГУ Стрелиция королевская расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»

В Москве на территории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» расцвела стрелиция королевская, пишет «Москва 24» со ссылкой на учреждение. Так называемый «цветок райской птицы» расположили в субтропической оранжерее.

Сейчас стрелиции лишь начинают свой парад. Позже они расцветут массово, и это будет еще более грандиозно, — отметили представители сада.

Там уточнили, что растение считается родственником банана. Свое второе название стрелиция получила за яркие оранжево-синие соцветия, напоминающие тропических птиц. В учреждении добавили, что это растение считается одним из самых экзотических на Земле.

Ранее в Москве в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела орхидея ангрекум с Мадагаскара. В природе это растение встречается крайне редко.