Кандидата в депутаты госсовета Коми осудили по статье о терроризме В Коми кандидату в депутаты Багировой дали шесть лет за призывы к терроризму

Суд в Коми приговорил к шести годам лишения свободы жительницу Ухты, признанную виновной в публичных призывах к терроризму и его оправдании, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По данным РИА Новости, фигуранткой уголовного дела стала кандидат в депутаты госсовета республики Оксана Багирова.

По версии следствия, фигурантка разместила в открытом доступе сообщения и комментарии, содержащие призывы к осуществлению терроризма и оправдывающие его. Женщину признали виновной по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма).

Согласно приговору суда, осужденной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она лишена права заниматься определенной деятельностью сроком на три года, — говорится в сообщении.

В сентябре 2025 года Багирова участвовала в выборах, заняв второе место в своем округе. Во время избирательной кампании она выступала с социальными инициативами, такими как модернизация медучреждений и расселение аварийного жилья. Однако после выборов, 19 сентября, была задержана и с тех пор находится в СИЗО. Следствие усмотрело состав преступления в репосте публикации о событиях 2022 года и в ее комментарии об украинской операции.