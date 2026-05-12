Участников одной из крупнейших ОПГ будут судить за серию жестоких убийств СК по Коми завершил расследование серии убийств членами банды Ифы — Козлова

Следователи раскрыли еще несколько эпизодов преступной деятельности участников банды Ифы — Козлова, действовавшей в Коми, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Речь идет об убийстве трех человек в 2004–2005 годах. Уголовное дело в отношении лидера преступного сообщества Юрия Козлова и троих его подельников передано в суд.

Следственными органами <...> завершено расследование уголовного дела в отношении лидера преступного сообщества Юрия Козлова и трех участников банды, обвиняемых в убийстве трех лиц, совершенном организованной группой, сопряженном с бандитизмом, с целью скрыть другое преступление (ч. 2 ст. 105 УК РФ), — говорится в сообщении.

Дополнительно лидеру группировки Козлову инкриминируется приготовление к аналогичному убийству (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а другому фигуранту — участие в вооруженной банде и совершенных ею нападениях (ч. 2 ст. 209 УК РФ). Им грозят длительные сроки вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следствие установило, что преступления стали результатом криминального противостояния за влияние в Воркуте. Лидеры банды Юрий Козлов и Олег Ифа планировали расправиться с главой ОПГ «Шагивалеевские». Поскольку его местонахождение установить не удалось, они решили убить его брата, чтобы вынудить конкурента приехать в Воркуту.

В ноябре 2004 года в гараже в поселке Комсомольском злоумышленники убили брата лидера «Шагивалеевских» и его спутника, а затем вывезли тела в разные места. В мае 2005 года в лесу в районе подмосковного поселка Фряново злоумышленники убили девушку, которая помогала собирать информацию об одном из членов конкурирующей группировки. Так они пытались замести следы предыдущего преступления.

Ранее Красноуфимский районный суд Свердловской области вынес приговоры шестерым членам ОПГ. Они вымогали у граждан деньги и оформляли на них кредиты. Злоумышленники были приговорены к лишению свободы сроком от трех до 16 лет.