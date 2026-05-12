День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 11:26

Участников одной из крупнейших ОПГ будут судить за серию жестоких убийств

СК по Коми завершил расследование серии убийств членами банды Ифы — Козлова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователи раскрыли еще несколько эпизодов преступной деятельности участников банды Ифы — Козлова, действовавшей в Коми, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Речь идет об убийстве трех человек в 2004–2005 годах. Уголовное дело в отношении лидера преступного сообщества Юрия Козлова и троих его подельников передано в суд.

Следственными органами <...> завершено расследование уголовного дела в отношении лидера преступного сообщества Юрия Козлова и трех участников банды, обвиняемых в убийстве трех лиц, совершенном организованной группой, сопряженном с бандитизмом, с целью скрыть другое преступление (ч. 2 ст. 105 УК РФ), — говорится в сообщении.

Дополнительно лидеру группировки Козлову инкриминируется приготовление к аналогичному убийству (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а другому фигуранту — участие в вооруженной банде и совершенных ею нападениях (ч. 2 ст. 209 УК РФ). Им грозят длительные сроки вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следствие установило, что преступления стали результатом криминального противостояния за влияние в Воркуте. Лидеры банды Юрий Козлов и Олег Ифа планировали расправиться с главой ОПГ «Шагивалеевские». Поскольку его местонахождение установить не удалось, они решили убить его брата, чтобы вынудить конкурента приехать в Воркуту.

В ноябре 2004 года в гараже в поселке Комсомольском злоумышленники убили брата лидера «Шагивалеевских» и его спутника, а затем вывезли тела в разные места. В мае 2005 года в лесу в районе подмосковного поселка Фряново злоумышленники убили девушку, которая помогала собирать информацию об одном из членов конкурирующей группировки. Так они пытались замести следы предыдущего преступления.

Ранее Красноуфимский районный суд Свердловской области вынес приговоры шестерым членам ОПГ. Они вымогали у граждан деньги и оформляли на них кредиты. Злоумышленники были приговорены к лишению свободы сроком от трех до 16 лет.

Регионы
Коми
Воркута
ОПГ
банды
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны раскрыли, сколько раз ВСУ пытались нарушить перемирие
Российские войска сровняли с землей военные аэродромы ВСУ
Юрист предостерегла от применения креативных фраз при банковских переводах
Российские силы ПВО сбили сотню дронов ВСУ за сутки
Россиянам перекрыли доступ к мухоморам
Психолог ответил, какие признаки указывают на измену
МО сообщило о планах ВС России после завершения режима прекращения огня
В МИД РФ напомнили о предложении Путина к «ядерной пятерке»
Названа дата переговоров Лаврова с главой МИД Индии в Нью-Дели
Появились новые подробности по делу о жестоком убийстве в Москве
Инфекционист объяснила, чем опасен хантавирус
Разведка США проверит американские биолаборатории на Украине
Россиянам рассказали, чем чревато перекладывание вины на ближнего
Врач ответила, чем может быть опасен длительный дефицит витамина D
Samsung поставила на место Дуа Липу после иска на $15 млн
Бывший инвестор Битмамы угодил за решетку
ОАЭ усилили ПВО после подозрений в обстрелах Ирана
В Роскачестве назвали лучшее время для просьбы о повышении зарплаты
Telegram оштрафовали на 3,8 млн рублей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 мая: где сбои в России
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.