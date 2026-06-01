01 июня 2026 в 12:55

Назван новый исполняющий обязанности мэра Нальчика

Исполняющим обязанности мэра Нальчика стал управделами главы КБР Ашхотов

Дом правительства Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике Дом правительства Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике Фото: Shutterstock/FOTODOM
Азаматгерий Ашхотов стал исполняющим обязанности мэра Нальчика, заявили в пресс-службе местной администрации. Прежде он занимал должность управляющего делами главы и правительства Кабардино-Балкарии.

Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик исполняющим обязанности главы администрации муниципалитета избран Азаматгерий Ашхотов, — говорится в сообщении.

Ашхотов родился в Нальчике, окончил Кабардино-Балкарский госуниверситет и Северо-Кавказскую академию государственной службы. В разные годы работал в таможенных органах, коммерческих структурах и судебной системе региона.

Ранее сообщалось, что мэр Нальчика Таймураз Ахохов ушел из жизни 24 мая в возрасте 54 лет. По факту его смерти была организована проверка следственным управлением СК РФ по КБР. Причиной смерти Ахохова мог стать оторвавшийся тромб, отметили в его окружении.

До этого ветеран СВО Андрей Бурмистров стал заместителем министра в Забайкальском крае. Бывший военнослужащий, награжденный медалями за храбрость, будет отвечать за социальную и демографическую политику. У Бурмистрова высшее юридическое образование. Он был сотрудником регионального пограничного управления ФСБ России по Забайкалью.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

