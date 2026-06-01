Назван новый исполняющий обязанности мэра Нальчика

Азаматгерий Ашхотов стал исполняющим обязанности мэра Нальчика, заявили в пресс-службе местной администрации. Прежде он занимал должность управляющего делами главы и правительства Кабардино-Балкарии.

Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик исполняющим обязанности главы администрации муниципалитета избран Азаматгерий Ашхотов, — говорится в сообщении.

Ашхотов родился в Нальчике, окончил Кабардино-Балкарский госуниверситет и Северо-Кавказскую академию государственной службы. В разные годы работал в таможенных органах, коммерческих структурах и судебной системе региона.

Ранее сообщалось, что мэр Нальчика Таймураз Ахохов ушел из жизни 24 мая в возрасте 54 лет. По факту его смерти была организована проверка следственным управлением СК РФ по КБР. Причиной смерти Ахохова мог стать оторвавшийся тромб, отметили в его окружении.

