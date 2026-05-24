24 мая 2026 в 09:18

Скончался мэр Нальчика Таймураз Ахохов

В Кабардино-Балкарии ушел из жизни мэр Нальчика Таймураз Ахохов, сообщили в Telegram-канале представители администрации главы региона. Главе города было 54 года.

На 55-м году жизни скончался глава администрации городского округа Нальчик Таймураз Ахохов. На эту должность он был назначен 2 апреля 2018 года, а 8 июня того же года утвержден, — заявили в администрации.

Известно, что Ахохов родился в 1971 году в городе Баксане. За свою профессиональную карьеру он успел поработать в налоговых органах, управлении налоговых преступлений МВД по КБ. В 2015 году Ахохов был назначен на пост замминистра труда, занятости и социальной защиты КБР.

Ране из жизни ушел известный эпидемиолог и академик РАН Вадим Покровский, ему был 71 год. Более 40 лет он руководил отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии.

