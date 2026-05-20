Умер 40 лет боровшийся со СПИДом в России академик РАН Скончался академик РАН Вадим Покровский

Эпидемиолог академик РАН Вадим Покровский скончался в возрасте 71 года, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Более 40 лет он руководил отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии в ведомстве.

Мы скорбим об утрате прекрасного человека, гениального ученого, выражаем искренние соболезнования семье и близким Вадима Валентиновича, его друзьям и коллегам, — сказано в сообщении.

Покровский стоял у истоков борьбы с ВИЧ в России: участвовал в выявлении «нулевого пациента», расследовал вспышку в Элисте и создал систему, которая легла в основу общероссийской сети центров по борьбе со СПИДом.

Академик опубликовал более 700 научных работ, был членом Бюро отделения медицинских наук РАН и редколлегии пяти журналов. Он удостоен государственной премии РФ и премии правительства России.

