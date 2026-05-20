Озвучен вероятный ответ России на планируемую Украиной атаку в июне Военэксперт Кнутов: ВС РФ ударят по базам ВСУ в Латвии в случае июньской атаки

ВС РФ могут нанести удары по базам ВСУ в Латвии в случае проведения Киевом масштабной атаки в июне, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, украинская сторона уже разместила своих дроноводов на пяти пунктах в странах Балтии и готова использовать их для запуска беспилотников по российской территории.

Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) делает очень экстремистские заявления. Он применяет тактику международных террористов, угрожая жизни мирных ради своих целей. Более того, украинская сторона подчеркивает количество объектов гражданской инфраструктуры, которые были затронуты при атаке на регионы РФ. Зеленский говорит о планах масштабных ударов в июне, о применении дрона «Барс». Для противодействия этому мы можем использовать ЗРК типа «Верба». Но самое важное, что противник пытается задействовать соседние страны для ударов по РФ. На пяти базах Латвии размещены дроноводы ВСУ, которые будут заниматься запуском БПЛА. Мы должны действовать жестко и решительно, наносить ответные удары по военным базам в странах Балтии, — сказал Кнутов.

По его мнению, для этого ВС России могут использовать высокоточное оружие. Военэксперт не исключил, что в таком случае страны НАТО «будут шокированы».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вовлечение Латвии в конфликт на Украине — один из вариантов Запада, который ищет новых жертв. По его словам, в этом случае Рига станет агрессором по отношению к Москве.