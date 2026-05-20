Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 15:16

Озвучен вероятный ответ России на планируемую Украиной атаку в июне

Военэксперт Кнутов: ВС РФ ударят по базам ВСУ в Латвии в случае июньской атаки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ВС РФ могут нанести удары по базам ВСУ в Латвии в случае проведения Киевом масштабной атаки в июне, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, украинская сторона уже разместила своих дроноводов на пяти пунктах в странах Балтии и готова использовать их для запуска беспилотников по российской территории.

Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) делает очень экстремистские заявления. Он применяет тактику международных террористов, угрожая жизни мирных ради своих целей. Более того, украинская сторона подчеркивает количество объектов гражданской инфраструктуры, которые были затронуты при атаке на регионы РФ. Зеленский говорит о планах масштабных ударов в июне, о применении дрона «Барс». Для противодействия этому мы можем использовать ЗРК типа «Верба». Но самое важное, что противник пытается задействовать соседние страны для ударов по РФ. На пяти базах Латвии размещены дроноводы ВСУ, которые будут заниматься запуском БПЛА. Мы должны действовать жестко и решительно, наносить ответные удары по военным базам в странах Балтии, — сказал Кнутов.

По его мнению, для этого ВС России могут использовать высокоточное оружие. Военэксперт не исключил, что в таком случае страны НАТО «будут шокированы».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вовлечение Латвии в конфликт на Украине — один из вариантов Запада, который ищет новых жертв. По его словам, в этом случае Рига станет агрессором по отношению к Москве.

Россия
Украина
Латвия
НАТО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропорту поймали женщину с необычным багажом
Кузбасский Аль Капоне: убийца 22 человек стал таксистом в Крыму
Нутрициолог ответила, из-за каких напитков в жару отекает лицо
Два человека пострадали при налете БПЛА на российский регион
В Ростове раскрыли последствия атаки БПЛА на 24-этажный дом
Стало известно, что грозит виновным в обрушении школьного балкона в Крыму
Жителя Башкирии задержали по делу об убийстве знакомой из ревности
В МО расссказали о ликвидации безэкипажного катера, угрожавшего Крыму
Поездка в Киев, мнение об СВО, новые фильмы: как живет Мария Пирогова
Профессор рассказал о минусах цифровой экономики
Десятки иномарок в России вспыхнули из-за одной ошибки
Текстиль как инвестиция в качество жизни
Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с июня 2026 года
Пик зноя в Москве — +30–31 до конца недели: фото плавящейся от жары столицы
Трамп раскрыл тайну подземелий Белого дома
Аналитик предрек дальнейшее укрепление рубля
Резкий холод, грозовые дожди и сильный ветер: погода в Москве в конце мая
«Суверенное право»: Мадьяр разнес противников идеи закупать российский газ
В МЧС пообещали очистить пляжи Туапсе к курортному сезону
Россиянам напомнили, что нужно сделать в доме перед отпуском
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.