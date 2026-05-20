Житель Башкирии убил знакомую, привязал тело к шлакоблоку и утопил в реке

Жителя Башкирии задержали по подозрению в убийстве женщины, тело которой обнаружили в реке Урал в Челябинской области, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По версии следствия, преступление произошло на почве ревности после ссоры между знакомыми.

В ноябре прошлого года в полицию обратился супруг женщины, сообщивший о ее исчезновении после поездки в больницу с сыном. Следствие установило, что в день пропажи она встретилась со знакомым мужчиной.

По предварительной версии, между ними произошел конфликт, в ходе которого задержанный задушил женщину. После этого он попытался скрыть следы преступления. Подозреваемый вывез тело к реке Урал на территории Челябинской области, привязал к нему шлакоблок цепью и сбросил в воду.

