Житель Башкирии убил знакомую, привязал тело к шлакоблоку и утопил в реке

Жителя Башкирии задержали по делу об убийстве знакомой из ревности

Жителя Башкирии задержали по подозрению в убийстве женщины, тело которой обнаружили в реке Урал в Челябинской области, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По версии следствия, преступление произошло на почве ревности после ссоры между знакомыми.

В ноябре прошлого года в полицию обратился супруг женщины, сообщивший о ее исчезновении после поездки в больницу с сыном. Следствие установило, что в день пропажи она встретилась со знакомым мужчиной.

По предварительной версии, между ними произошел конфликт, в ходе которого задержанный задушил женщину. После этого он попытался скрыть следы преступления. Подозреваемый вывез тело к реке Урал на территории Челябинской области, привязал к нему шлакоблок цепью и сбросил в воду.

Ранее для жителя Люберец Муроджона Холназарова запросили 23 года колонии строгого режима за убийство пятимесячной дочери. По версии следствия, мужчина, раздраженный плачем ребенка, ударил его кулаком по голове минимум 21 раз. В суде Холназаров признался, что более трех лет употребляет наркотики, объяснив свой поступок усталостью.

До этого в подмосковном Серпухове задержали женщину, которая зарезала своего новорожденного ребенка и избавилась от тела. Страшную находку прохожие обнаружили возле мусорных контейнеров. Предварительный осмотр показал, что ребенок мог появиться на свет раньше срока в домашних условиях, без квалифицированной помощи врачей.

