С июня по август весь сад в розовых юбочках: морозостойкий многолетник для любого региона. Аквилегия Pink Petticoat — это настоящая поэзия в розовых тонах, способная превратить ваш цветник в изысканную танцевальную сцену. Главная гордость этого сорта — его необычайно изящные махровые цветки. Они напоминают пышные балетные пачки или викторианские юбки: многослойные лепестки нежно-розового оттенка с кремовыми прожилками и изящными белыми кончиками словно парят над ажурной листвой.

Помимо эффектной внешности, «розовая юбчонка» (так дословно переводится название сорта) очень неприхотлива. Растение образует аккуратный куст высотой 50–70 см с густой сизо-зеленой листвой, которая остается декоративной даже после окончания цветения. Аквилегия предпочитает полутенистые места, где ее нежные лепестки не выгорают, но может расти и на солнце.

Этот многолетник идеально подходит для российского климата. Он обладает выдающейся зимостойкостью: взрослые растения безболезненно переносят морозы до –34°C.

