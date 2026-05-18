День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 08:26

На Кубани задерживаются 16 поездов из-за блокировки Крымского моста

На Кубани задерживаются 16 поездов из-за остановки движения по Крымскому мосту

Подписывайтесь на нас в MAX

В Краснодарском крае задерживаются 16 пассажирских поездов, передает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Причиной названа остановка движения по Крымскому мосту. Пассажиров поездов, задержанных более четырех часов, обеспечивают бутилированной водой и питанием.

Сегодня в связи с остановкой движения по Крымскому мосту в Краснодарском регионе СКЖД на время до 8,5 часа задержаны 16 пассажирских поездов, — сказано в сообщении.

До этого длина пробки на Крымском мосту составила 30 километров перед началом майских праздников. Переправу заблокировали 30 апреля примерно в 03:00 из-за начавшихся украинских атак, на въезде к мосту тогда скопилась очередь из 4 тыс. машин. Застрявшие туристы стали коротать время как могли: начали курить кальяны, угощать друг друга бутербродами, раздавать воду и лекарства.

Ранее в аэропортах Подмосковья более чем на два часа были задержаны 30 рейсов в связи с временными ограничениями. Минтранс РФ напомнил, что для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал и бесплатные комнаты матери и ребенка. Минувшей ночью и ранним утром 51 самолет ушел на запасные аэропорты из-за ограничений, уточнили в ведомстве.

Регионы
Краснодарский край
поезда
Крымский мост
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Компания Starbucks зарегистрировала в России новый товарный знак
Силовики перекрыли крупный межрегиональный канал наркотрафика
В реке нашли тело ребенка
Эксперт противопоставил визиты Трампа и Путина в Китай
На Кубани задерживаются 16 поездов из-за блокировки Крымского моста
Раскрыта судьба пропавшего в марте подростка
Эбола добралась до американцев
Пожилую пару наказали за публичный интим на пирсе
Психолог объяснила, когда лайк под фото равен измене
Киев угодил в международный скандал из-за силовой мобилизации иностранца
«Скворцы» на передовой и шанс новых переговоров: новости СВО к утру 18 мая
«Ответ не заставит себя долго ждать»: Мирошник высказался об ударах по ДНР
Хуснуллин забил тревогу из-за запаса прочности у застройщиков жилья в РФ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 мая: инфографика
В Австрии давят на организации со словом «русский»
Появились новые подробности о мощном землетрясении в Китае
ВСУ пытались атаковать российские регионы ночью с помощью 50 БПЛА
Решетников рассказал о резервах для повышения зарплат в экономике
Раскрыты причины распространения хантавируса в рядах ВСУ
IT-эксперт назвал идеальную емкость аккумулятора смартфона
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.