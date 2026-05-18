На Кубани задерживаются 16 поездов из-за блокировки Крымского моста

В Краснодарском крае задерживаются 16 пассажирских поездов, передает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Причиной названа остановка движения по Крымскому мосту. Пассажиров поездов, задержанных более четырех часов, обеспечивают бутилированной водой и питанием.

Сегодня в связи с остановкой движения по Крымскому мосту в Краснодарском регионе СКЖД на время до 8,5 часа задержаны 16 пассажирских поездов, — сказано в сообщении.

До этого длина пробки на Крымском мосту составила 30 километров перед началом майских праздников. Переправу заблокировали 30 апреля примерно в 03:00 из-за начавшихся украинских атак, на въезде к мосту тогда скопилась очередь из 4 тыс. машин. Застрявшие туристы стали коротать время как могли: начали курить кальяны, угощать друг друга бутербродами, раздавать воду и лекарства.

Ранее в аэропортах Подмосковья более чем на два часа были задержаны 30 рейсов в связи с временными ограничениями. Минтранс РФ напомнил, что для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал и бесплатные комнаты матери и ребенка. Минувшей ночью и ранним утром 51 самолет ушел на запасные аэропорты из-за ограничений, уточнили в ведомстве.