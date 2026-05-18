18 мая 2026 в 08:03

Киев угодил в международный скандал из-за силовой мобилизации иностранца

Болгария запросила у Украины данные о своем гражданине, которого мобилизовали

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Болгария запросила у МИД Украины информацию о своем гражданине Любомире Кирове, которого принудительно мобилизовали в Одессе, передает украинское издание «Страна». В администрации президента Болгарии заявили, что ожидают разъяснений от Киева.

По словам руководителя парламентского комитета по делам болгар за рубежом Стояна Таслакова, Кирова мобилизовали, несмотря на инвалидность и без уведомления болгарских властей. Родные мобилизованного обратились за помощью к консулу Болгарии в Одессе. Тот сопровождал родственников в военкомат, куда доставили мужчину. В материале сказано, что в ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) проявили «откровенную враждебность», когда дипломат попытался объяснить ситуацию.

До этого в украинском городе Измаиле местные жители, предположительно являющиеся представителями цыганской диаспоры, дали жесткий отпор сотрудникам ТЦК и выдворили их из населенного пункта. В частности, мужчины на мотоциклах устроили за ними погоню по проселочной дороге.

Киев угодил в международный скандал из-за силовой мобилизации иностранца
