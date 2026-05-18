День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 08:42

Компания Starbucks зарегистрировала в России новый товарный знак

Компания Starbucks защитила свой бренд в России до 2034 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Американская компания Starbucks зарегистрировала в России свой товарный знак в виде обновленного логотипа в черно-белом цвете, выяснил ТАСС. Согласно официальным данным Роспатента, действие исключительных прав на бренд продлится вплоть до мая 2034 года.

Известная сеть кофейных заведений полностью приостановила свою операционную деятельность на российском рынке еще весной 2022 года. Новый товарный знак был успешно оформлен сразу по трем ключевым классам международной классификации товаров и услуг. В этот перечень входят различные виды кофе, готовые закуски, администрирование программ лояльности, а также услуги розничной торговли и доставки еды.

Ранее американская корпорация Apple подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Заявка была подана в мае, заявителем указана компания «Эппл Инк». В случае одобрения компания сможет расширить перечень реализуемых товаров на российском рынке.

Перед этим американская корпорация McDonald's, приостановившая работу в России весной 2022 года, зарегистрировала в Роспатенте 14 товарных знаков. Среди них как оригинальные названия на английском, так и их переводы на русский язык.

Общество
Роспатент
Starbucks
товарные знаки
бренды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вирусолог оценил опасность COVID-19
Стоимость нефти Brent выросла после угроз Трампа в адрес Ирана
ФосАгро вручили награду отраслевой премии Data Award 2026 за ИИ-проект
Криминалист назвал наиболее вероятную версию пропажи Усольцевых
На Западе рассказали, как Зеленский воспринял арест Ермака
В Европе назвали двух возможных переговорщика с Россией
Россиянка погибла в Таиланде
Наступление ВС РФ на Харьков 18 мая: последние новости, что в Купянске
Политолог предположил, с какой целью Трамп начал подбирать себе преемника
Подозреваемый в двойном убийстве в Москве задержан
ФСБ сообщила о задержании 37 поджигателей за март
В Петербурге ликвидировали крупный узел связи украинских кол-центров
Стало известно, какие статьи впервые применили к пособникам кол-центров
Запретивший ЛГБТ в РФ судья может стать главой коллегии Верховного суда
ФСБ задержала десятки пособников украинских мошенников
Россиян предупредили о риске заражения хантавирусом при уборке
Киллер ОПГ «Ореховская» стал таксистом после отсидки
Звезда французского кино ответил на обвинения в сексуальном насилии
За Ермака внесли залог
Два украинских БПЛА попытались атаковать Москву
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.