Компания Starbucks зарегистрировала в России новый товарный знак Компания Starbucks защитила свой бренд в России до 2034 года

Американская компания Starbucks зарегистрировала в России свой товарный знак в виде обновленного логотипа в черно-белом цвете, выяснил ТАСС. Согласно официальным данным Роспатента, действие исключительных прав на бренд продлится вплоть до мая 2034 года.

Известная сеть кофейных заведений полностью приостановила свою операционную деятельность на российском рынке еще весной 2022 года. Новый товарный знак был успешно оформлен сразу по трем ключевым классам международной классификации товаров и услуг. В этот перечень входят различные виды кофе, готовые закуски, администрирование программ лояльности, а также услуги розничной торговли и доставки еды.

Ранее американская корпорация Apple подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Заявка была подана в мае, заявителем указана компания «Эппл Инк». В случае одобрения компания сможет расширить перечень реализуемых товаров на российском рынке.

Перед этим американская корпорация McDonald's, приостановившая работу в России весной 2022 года, зарегистрировала в Роспатенте 14 товарных знаков. Среди них как оригинальные названия на английском, так и их переводы на русский язык.