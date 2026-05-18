Эбола добралась до американцев STAT News: американцев с подозрением на Эболу могут вывезти на базу в Германии

Несколько граждан США, находясь в Демократической Республике Конго, могли подхватить вирус Эбола, пишет американское издание STAT News со ссылкой на источники. По его информации, для некоторых американцев риски оцениваются как высокие, и как минимум у одного из них могли уже развиться симптомы.

Американские власти готовят эвакуацию своих граждан из страны и связываются с медучреждениями, имеющими боксы сверхвысокого уровня изоляции. Среди вариантов — транспортировка людей на военную базу США в Германии, где они смогут пройти карантин и при необходимости получить лечение.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор направит группу специалистов в столицу Уганды Кампалу для проведения эпидемиологического расследования на фоне вспышки лихорадки Эбола. Речь идет о вспышке заболевания, вызванной также ортоэболавирусом Бундибуджио и в Демократической Республике Конго.

До этого стало известно, что число жертв лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго выросло до 88 человек. Согласно их заявлению, количество предположительных случаев заражения достигло 336.