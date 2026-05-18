День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 08:14

Эбола добралась до американцев

STAT News: американцев с подозрением на Эболу могут вывезти на базу в Германии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Несколько граждан США, находясь в Демократической Республике Конго, могли подхватить вирус Эбола, пишет американское издание STAT News со ссылкой на источники. По его информации, для некоторых американцев риски оцениваются как высокие, и как минимум у одного из них могли уже развиться симптомы.

Американские власти готовят эвакуацию своих граждан из страны и связываются с медучреждениями, имеющими боксы сверхвысокого уровня изоляции. Среди вариантов — транспортировка людей на военную базу США в Германии, где они смогут пройти карантин и при необходимости получить лечение.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор направит группу специалистов в столицу Уганды Кампалу для проведения эпидемиологического расследования на фоне вспышки лихорадки Эбола. Речь идет о вспышке заболевания, вызванной также ортоэболавирусом Бундибуджио и в Демократической Республике Конго.

До этого стало известно, что число жертв лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго выросло до 88 человек. Согласно их заявлению, количество предположительных случаев заражения достигло 336.

Мир
США
Германия
Эбола
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие объекты Ирана включили в список целей для ударов США
Компания Starbucks зарегистрировала в России новый товарный знак
Силовики перекрыли крупный межрегиональный канал наркотрафика
В реке нашли тело ребенка
Эксперт противопоставил визиты Трампа и Путина в Китай
На Кубани задерживаются 16 поездов из-за блокировки Крымского моста
Раскрыта судьба пропавшего в марте подростка
Эбола добралась до американцев
Пожилую пару наказали за публичный интим на пирсе
Психолог объяснила, когда лайк под фото равен измене
Киев угодил в международный скандал из-за силовой мобилизации иностранца
«Скворцы» на передовой и шанс новых переговоров: новости СВО к утру 18 мая
«Ответ не заставит себя долго ждать»: Мирошник высказался об ударах по ДНР
Хуснуллин забил тревогу из-за запаса прочности у застройщиков жилья в РФ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 мая: инфографика
В Австрии давят на организации со словом «русский»
Появились новые подробности о мощном землетрясении в Китае
ВСУ пытались атаковать российские регионы ночью с помощью 50 БПЛА
Решетников рассказал о резервах для повышения зарплат в экономике
Раскрыты причины распространения хантавируса в рядах ВСУ
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.