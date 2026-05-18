У жителей двух стран Европы резко вырос интерес к переезду в Россию

У жителей двух стран Европы резко вырос интерес к переезду в Россию Генконсул Черкашин: жители Австрии и ФРГ начали интересоваться переездом в РФ

Жители Австрии и Германии стали чаще интересоваться переездом в Россию, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. По словам дипломата, интерес к программе добровольного переселения соотечественников сохраняется на устойчивом уровне.

Это очень разные люди и разные поколения. Есть те, кто давно живет в Австрии или Германии, есть коренные жители этих стран, есть выходцы из бывшего СССР, в том числе русские немцы, — заявил Черкашин.

Ранее директор Департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко рассказал: количество соотечественников, возвращающихся в Россию, заметно увеличилось. В 2025 году по программе репатриации в страну въехало в четыре раза больше людей, чем годом ранее.

До это Овечко заявил, что украинские граждане, которые после 2022 года оказались в странах Европы, проявляют заинтересованность в переезде в Российскую Федерацию. Он отметил, что потенциальных переселенцев — десятки тысяч.

Кроме того, украинские беженцы, проживающие на территории Польши, больше не смогут получить пособия на детей в размере 800 злотых (14,8 тыс. рублей). Речь идет о категории иностранцев, которые официально не трудоустроены. В общей сложности решение затронет около 150 тыс. детей с Украины.