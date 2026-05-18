Россиянам напомнили о коротком рабочем дне в июне Солодникова: рабочий день 11 июня сократят на час перед Днем России

Россиян ожидают длинные выходные в июне в связи с празднованием Дня России, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. Рабочий день 11 июня также будет сокращен на один час.

Следующие длинные выходные после майских праздников ожидают россиян с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России. При этом 11 июня является сокращенным рабочим днем — продолжительность работы уменьшается на один час, — сказала Солодовникова

Ранее сообщалось, что в июне некоторые граждане РФ получат пенсии досрочно из-за длинных выходных по случаю Дня России. Согласно источнику, зачисление выплат на карту происходит с 3 по 25 число. День России празднуют 12 июня.

Кроме того, до конца 2026 года российских граждан ожидают три сокращенные рабочие недели, следует из производственного календаря. Первая из них, четырехдневная, выпадает на период с 8 по 11 июня.

До этого адвокат Олег Зернов обратил внимание, что работа в праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере. Норма закреплена в Трудовом кодексе РФ. Это касается как сдельщиков, так и работников на окладе. Если работодатель отказывается оплачивать труд в праздники по двойному тарифу, сотрудник имеет право обратиться в трудовую инспекцию.