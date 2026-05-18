18 мая 2026 в 01:23

В ОАЭ оценили ситуацию с радиоактивным излучением у АЭС после падения БПЛА

Ситуация у АЭС «Барака» остается под контролем после падения беспилотника за пределами внутреннего периметра станции, рассказали власти ОАЭ на своей странице в соцсети. Уровень радиационного загрязнения не превысил норму, подчеркнули представители.

В официальном заявлении подчеркивается, что инцидент не повлиял на безопасность АЭС «Барака» и работу ее основных систем. Утечки радиоактивных материалов зафиксировано не было и угрозы для людей и окружающей среды нет, отметили в источнике.

Дополнительно сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Службы продолжают мониторинг обстановки в районе станции.

Ранее сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах в районе АЭС «Барака» начался пожар после атаки дронов. Центр по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби также подтвердил, что угрозы радиационной безопасности нет, никто не пострадал.

Также стало известно, что Белый дом призывал ОАЭ активнее участвовать в противостоянии с Ираном. По данным источников, окружение американского лидера Дональда Трампа даже предложило Абу-Даби установить контроль над одним из иранских островов в Персидском заливе.

