18 мая 2026 в 00:09

Спецпосланник США Лэндри прибыл в столицу Гренландии

Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри прибыл в гренландскую столицу Нуук, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ. Американский чиновник планирует принять участие в бизнес-конференции, которая пройдет 19 и 20 мая.

Его будет сопровождать посол США в Дании Кеннет Хоуэри. При этом агентство отмечает, что организатор мероприятия не приглашал Лэндри. Однако он заявил, что в конференции может принять участие любой желающий.

Посольство США в Копенгагене анонсировало, что Лэндри и Хоуэри встретятся с жителями Гренландии. Целью встреч названо определение экономических возможностей для США на датском острове. Подчеркивается, что пока о планах Лэндри встретиться с гренландскими политиками не сообщалось.

Ранее в администрации США заявили, что Вашингтон и Пекин пришли к общему пониманию по ключевым международным вопросам. Речь идет о денуклеаризации КНДР и ситуации вокруг Ормузского пролива.

До этого американский президент заявил, что США готовы получить запасы иранского обогащенного урана любыми способами. По его словам, Вашингтон допускает проведение операции на территории Исламской Республики, если Тегеран откажется передать материалы добровольно.

